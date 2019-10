“Infanzia, tutela ai margini”. L’associazione Io, Noi di Fiumicino al Convegno soci del Cismai

Infanzia e Adolescenza – Il Convegno: La tutela ai margini. Quali interventi sostenibili, che si terrà a Pescara il 18 e 19 ottobre, vuole essere un’occasione di riflessione sui margini di intervento che ancora restano nel campo della tutela all’infanzia, visti i cambiamenti socioculturali avvenuti nei 26 anni trascorsi dalla nascita del Cismai – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia ma soprattutto in questi ultimi anni.

Vuole essere, inoltre, anche un’occasione per riflettere insieme sulla necessità di adattare i modelli clinici alle nuove realtà dei servizi e delle istituzioni, mantenendo allo stesso tempo interventi efficaci e scientificamente corretti.

“Abbiamo un importante appuntamento, il Congresso Soci di Pescara – afferma la presidente del Cismai, Gloria Soavi – che ci offrirà l’occasione per trovarci e confrontarci insieme su temi importanti, per rimarcare differenze, per dare voce alla nostra competenza, per mettere insieme come sempre le nostre esperienze, riflettere sulle difficoltà, crescere e proporre all’esterno stimoli e indicazioni per migliorare il contesto di tutela e cura per i bambini e le bambine”.

“L’idea – aggiunge Gloria Soavi – è quella di produrre un documento scientifico che ribadisca i punti fermi della nostra Associazione, le nostre posizioni rispetto ai temi che riguardano l’ascolto, la protezione, il sostegno dei bambini e delle famiglie, e tanti altri, che rilanci l’attenzione competente su questi temi complessi, per cercare interlocutori più attenti rispetto ai problemi dell’infanzia”

La prima giornata, di venerdì 18 sarà occasione di confronto con diverse realtà istituzionali.

Nella mattina di sabato 19 sono previste 4 sessioni parallele in cui il tema della sostenibilità degli interventi sarà declinato in 4 diversi ambiti di azione.

L’associazione “Io, Noi” di Fiumicino sarà presente al convegno con il presidente Vincenzo Taurino: “La vera trasformazione culturale è quella di dare priorità nelle agende politiche, ad ogni livello, ai diritti e alla tutela dell’infanzia” Se il carnefice è chi commette il reato, il vero mostro è spesso il silenzio, le promesse mancate e chi ha la responsabilità di agire ma si volta dall’altra parte”.

I soci potranno attivare un confronto su esperienze, ricerche e procedure in continuità con i temi delle relazioni plenarie, nell’ottica di approfondire e condividere le trasformazioni del lavoro sulla genitorialità, sui bambini, nei percorsi educativi (dentro e fuori le strutture di accoglienza) e nell’attività di formazione e supervisione.

“Il Cismai – conclude la Presidente – è una Società Scientifica riconosciuta dal Ministero della Sanità apprezzata nel nostro paese e all’estero, collaboriamo con partner importanti che sono al nostro fianco per la battaglia sui diritti. La nostra non è una strada facile, stare dalla parte dei più fragili espone a molti attacchi, ma questo abbiamo scelto e continueremo a fare perché sappiamo che è il posto giusto”.

