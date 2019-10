Metanizzazione Valcanneto: il Comune di Cerveteri incontra Italgas

Cerveteri – Nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Vicesindaco Giuseppe Zito, dal Consigliere Comunale Andrea Mundula e dal Dirigente dell’Area V, Ing. Claudio Dello Vicario, ha incontrato la società Italgas in merito alla conclusione dei lavori di metanizzazione della frazione di Valcanneto.

Nell’incontro è stato fatto il punto della situazione rispetto alle richieste di allacciamento ancora non evase. Ad oggi risultano ancora alcune richieste di allaccio autorizzate che Italgas si è impegnata a completare entro venerdì 25 Ottobre 2019.

Si è inoltre ribadito, come peraltro già in passato comunicato alla cittadinanza, che non potrà essere dato seguito alle richieste di allaccio sulle vie in cui si è già proceduto al ripristino del manto stradale.

Da lunedì 28 Ottobre 2019 cominceranno i lavori di ripristino definitivo per le strade di Poggio Aurelio (Via Vivaldi e Via Albinoni), salvo condizioni meteo avverse.

In tale occasione, Italgas ha confermato la disponibilità all’esecuzione di sei attraversamenti pedonali rialzati nei punti critici rilevati dalla Polizia Locale. Infine Italgas si è impegnata a finanziare la sostituzione della centrale termica del plesso scolastico di Via Scarlatti.