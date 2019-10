Ostiamare, mercoledì 23 amichevole con la Roma Under 18 all’Anco Marzio

Ostia – Amichevole tutta da seguire quella in arrivo all’Anco Marzio.

Mercoledì 23 ottobre p.v.,alle ore 15 e 30, l’Ostiamare di Raffaele Scudieri scenderà in campo, a Via Amenduni, in un test match di prestigio contro l’Under 18 della As Roma.

Vi aspettiamo per vivere un pomeriggio di calcio e divertimento presso il Centro sportivo lidense.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line) (foto @Claudio Spadolini)