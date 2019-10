Parco Leonardo, consegna farmaci a domicilio nella zona delle Pleiadi

Fiumicino – La Farmacia Comunale di Parco Leonardo ha appena attivato un nuovo utilissimo servizio di grande inclusività che promette di combattere ogni ostacolo alla reperibilità dei farmaci per i cittadini della zona delle Pleiadi. Da questo ottobre sarà infatti disponibile il servizio di consegna dei medicinali a domicilio.

Questa possibilità rappresenta una grande svolta per tutti coloro che per motivi di salute, difficoltà di spostamento o altre esigenze, si trovano nella difficile situazione di non poter usufruire agevolmente di una struttura fondamentale importanza quale è la farmacia.

L’accessibilità del servizio – per adesso, lo ripetiamo, attivo solo per la zona delle Pleiadi, ma in futuro allargato all’intero quartiere – sarà garantita da due elementi fondamentali: innanzitutto la consegna a domicilio sarà totalmente gratuita per tutti i residenti del quartiere e in secondo luogo sarà semplicissimo farne richiesta, poiché non bisognerà far altro che inoltrare le proprie necessità al numero WhatsApp 392 6196480, indicare il proprio indirizzo e un recapito, mettersi in contatto diretto con la farmacia stessa e concordare insieme l’orario della consegna.

Grazie a questa interessante novità, la Farmacia Comunale di Parco Leonardo si colloca ancora una volta al centro della vita del quartiere, ribadendo la propria vocazione all’inclusività e al garantire l’accesso ai servizi a tutti in egual misura. E data la bontà di queste premesse, la cittadinanza non potrà che trarne un grande beneficio.