Roma, ruba alcolici nel bar dell’ex, lo colpisce con una bottiglia e scappa: arrestata 35enne

Roma – “La loro convivenza, durata 5 anni, era finita da circa due settimane: ma lei, una 35enne di origine georgiana, non voleva saperne. E così, si è presentata all’interno del bar del quale l’ex compagno è titolare, chiedendogli di tornare insieme.Al rifiuto dell’uomo, al quale aveva chiesto anche dei soldi, la 35enne ha sottratto all’interno del frigo 7 birre, Campari ed una bottiglia di spumante ed è scappata, colpendo l’ex compagno, per guadagnarsi la fuga, con una bottiglia di birra vuota.

Ad intercettare la donna, in via Cesarina, a bordo della sua auto gli agenti del Reparto Volante e del commissariato Fidene Serpentara. La 35enne, sanzionata anche per guida senza patente, è stata arrestata per rapina aggravata.

(Il Faro online)