Atletico Terme Fiuggi,Matteo Filipponi:”Contro il Giulianova non possiamo sbagliare”

Fiuggi – Soltanto una buona prestazione non è bastata all’Atletico Terme Fiuggi per iniziare una striscia positiva. In quel di Agnone la formazione di Incocciati ha perso di misura contro i molisani, ma ha dato dimostrazione di essere viva.

Una condizione che fa bene sperare per il proseguimento della stagione, ma servirà qualche punto in più per non rischiare di vedere allontanarsi troppo le zone di classifica che contano. Domani si torna al Capo I Prati e l’avversario sarà il Real Giulianova. A battagliare “lì nel mezzo” come cantava Luciano Ligabue ci sarà Matteo Filipponi: “Contro il Montegiorgio avevamo fatto una bella prestazione ed ottenuto anche il successo, mentre contro l’Olympia siamo stati bene in campo, ma non siamo riusciti ad ottenere i punti che avremmo meritato. Durante questa settimana ci siamo allenati alla grande e sappiamo perfettamente di non poter fallire l’appuntamento contro il Giulianova. Ce la metteremo tutta, per riprendere da dove avevamo lasciato contro il Montegiorgio”.

In cosa dovete migliorare ancora per riuscire ad avere continuità? “Il nostro è un problema mentale, forse di attenzione. Nella partita di domenica scorsa, ad esempio, abbiamo preso gol nei due inizi di frazione. Dobbiamo stare più attenti, soprattutto quando rientriamo dagli spogliatoi. La nostra squadra ha un grande valore tecnico ed umano e sicuramente merita molto di più di quanto ha ottenuto finora. Per riuscire a fare più punti dobbiamo pensare a noi stessi, senza badare all’avversario: abbiamo qualità per far bene contro chiunque”.

(Il Faro on line) (foto @Atletico Terme Fiuggi)