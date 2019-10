Cerveteri, lunedì 21 ottobre sospesa l’erogazione dell’acqua: ecco dove

Cerveteri – L’Amministrazione comunale di Cerveteri rende noto che Acea Ato 2 ha comunicato con una nota ufficiale pervenuta all’Ente in data odierna, che per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, volti a migliorare il servizio offerto alla cittadinanza, nella giornata di lunedì 21 ottobre sarà necessario sospendere dalle ore 08:00 alle ore 15:00 il flusso idrico in via Castel Giuliano Sambuco, in via Sasso Manziana, fino al Consorzio Cerqueto e a Pian della Carlotta. Possibili sospensioni anche in alcune zone limitrofe a quelle previste da Acea Ato 2.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800130335.

(Il Faro online)