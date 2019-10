Fiumicino, cambiano gli orari di tre linee bus: ecco tutte le novità

Fiumicino – L’Ufficio Trasporti informa che, a partire da lunedì 21 ottobre 2019, per favorire l’utilizzo del mezzo pubblico da parte di pendolari e studenti che devono raggiungere gli istituti scolastici e la stazione ferroviaria di Maccarese, le seguenti linee subiranno queste modifiche di orario:

– Circolare 020: la corsa in partenza alle ore 13 da Piazzale Dalla Chiesa è anticipata alle 12.50; la corsa in partenza alle ore 13.20 dalla stazione di Maccarese è posticipata alle ore 13.30; la corsa in partenza alle ore 14.30 dalla stazione di Maccarese è anticipata alle 14.15.

– Linea Fiumicino-Maccarese: alle ore 7.20 da Piazzale Dalla Chiesa partono 3 autobus; la corsa in partenza alle ore 14.05 dalla stazione di Maccarese è anticipata alle ore 13.40.

– Linea Maccarese-Parco Leonardo: la corsa in partenza alle ore 7.10 dalla stazione di Maccarese è anticipata alle ore 7; la corsa in partenza alle ore 7.40 dalla stazione di Parco Leonardo è anticipata alle ore 7.30; la corsa in partenza alle ore 7.20 dalla stazione di Parco Leonardo è soppressa.

(Il Faro online)