Giochi Mondiali Militari, la scherma si prende la prima medaglia: Nista è bronzo

Wuhan – Arriva la prima medaglia per la scherma azzurra ai Giochi Mondiali Militari che hanno preso il via a Wuhan, in Cina.

Dopo la prima giornata del programma di scherma, che ha visto protagoniste le gare di fioretto maschile e di spada femminile, è giunto il bronzo grazie al fiorettista dell’Aeronautica Militare, Lorenzo Nista.

L’aviere festeggia la certezza del podio grazie alla vittoria contro il cinese Mengkai Huang col punteggio di 15-12 ai quarti di finale, prima di fermarsi in semifinale contro il francese Maxime Pauty per 15-8. Stop nel turno dei 16 per Valerio Aspromonte e Damiano Rosatelli.

Nella spada femminile, invece si fermano alle porte del podio sia Roberta Marzani che Marta Ferrari. La prima è stata sconfitta dalla romena Ana Popescu per 15-8, mentre Marta Ferrari è stata superata 15-10 dalla cinese Sun Yiwen che poi andrà a vincere la medaglia d’oro. Stop nelle 32 per Alessandra Bozza.

(Il Faro on line) (foto@Augusto Bizzi)