Ladispoli, attraversano sui binari… scattano 39 multe

Ladispoli – 41 persone identificate, 1 persona denunciata in stato di libertà, 39 sanzioni comminate per violazioni commesse in ambito ferroviario.

Questi i risultati dell’operazione effettuata dagli agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, su disposizione del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio, presso lo scalo F.S. di Ladispoli, con l’obiettivo di controllare il flusso degli utilizzatori delle strutture ferroviarie presso lo scalo di Ladispoli.

In quest’ultimo ambito, al fine di reprimere e prevenire il fenomeno inerente l’attraversamento dei binari, sono state notificate 39 sanzioni amministrative a carico di altrettante persone che hanno attraversato i binari senza servirsi degli appositi sottopassaggi, mettendo così a repentaglio la propria incolumità.

La sicurezza delle persone che utilizzano i treni come mezzo di trasporto è uno dei maggiori obiettivi che ogni anno si prefissa la Polizia Ferroviaria.