Latina, tutto pronto per la finale dell'”International circus festival”

Latina – Proseguono gli spettacoli e le esibizioni da guinness alla 20ᵃ edizione dell’International Circus Festival of Italy, in via Rossetti a Latina.

Nella mattina di domani, domenica 20 ottobre 2019, alle ore 11,30, la comunità salesiana della città, insieme a Padre Bernard, celebrerà in più lingue la Santa messa internazionale.

Un grande momento di festa, animato dalla corale salesiana. Una particolare preghiera di ringraziamento vedrà l’esibizione di alcuni artisti del Festival.

La messa internazionale sarà presieduta dai sacerdoti salesiani della parrocchia di San Marco, l’ingresso è libero e aperto a tutti.

La giornata proseguirà con i due spettacoli in programma: gli artisti divisi in gruppi si esibiranno davanti alla Giuria della critica, il primo gruppo di 12 artisti alle ore 15,30 e il secondo gruppo di 12 artisti invece alle ore 19.

La Giuria della critica sarà presieduta dall’ attrice Manuela Arcuri, al suo fianco per la stampa internazionale e di settore: Elena Zaika, Christophe Roullin, Dina Tomezzoli, Armando Alò, Dario Duranti, Flavio Michi, Simone Cimino & Federico Avolio, Adolfo Rossomando, Piero Messana e per le testate locali: Franco Borretti, Sarah Centra, Maria Corsetti, Marcello De Dominicis, Asia Fantinato, Michele Luigi Nardecchia e Marianna Parlapiano.

Per decretare i vincitori bisognerà attendere lunedì, serata che si preannuncia ricca di colpi di scena e dal successo garantito. I voti della Giuria critica si aggiungeranno a quelli della Giuria tecnica e solo dopo saranno assegnati, oltre al Latina di Bronzo, il Latina d’Argento e il Latina d’Oro anche il premio Speciale “Giulio Montico”, il premio della Critics Jury, e diversi altri premi speciali.

La serata del Gran galà sarà preceduta dal convegno: “Lo stato di salute della gente dello spettacolo viaggiante. Una rete di comunicazione socio-sanitaria e un’antenna giuridica sul mondo circense”.

Nel foyer Lunedì 21 ottobre, alle ore 17, nel corso dell’incontro sarà reso noto il protocollo firmato fra medici e operatori circensi.

