Manovre a zig zag sulla Pontina, in auto aveva 20 panetti di hashish: arrestato

Pomezia – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pomezia hanno arrestato un 38enne, residente a Pomezia in Località Torvaianica, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 38enne, notato mentre zigzagava pericolosamente sulla S.R. 148 Pontina, veniva controllato dai militari mentre si apprestava ad imboccare l’uscita in via della Maggiona e, durante il controllo, si dimostrava nervoso non sapendo giustificare ai Carabinieri dove stava andando.

Insospettiti dal suo comportamento i militari hanno deciso di perquisire la sua autovettura rinvenendo, abilmente occultati in un doppio fondo posto sotto il sedile del passeggero anteriore, 20 panetti di hashish, del peso complessivo di 2 kg.

Il 38enne è stato tratto in arresto ed associato al suo domicilio dove attenderà il processo per direttissima.

(Il Faro online)