Ostia, Masi (FdI): “Vogliamo trasparenza sui progetti di Risorse per Roma”

Ostia – “Il Consiglio straordinario che abbiamo richiesto per avere contezza dei progetti a cui sta lavorando ‘Risorse per Roma’ ha infastidito molto la maggioranza, tanto che si è ripetuta più volte la poca volontà di affrontare l’argomento in sede di Consiglio. Assente la parte politica di Roma Capitale, a cui non si è quindi potuto fare domande. Una chiusura completa, tesa a dimostrare solo ed esclusivamente che i consiglieri pentastellati del Municipio non scaldano la sedia, ma conoscono cosa impone loro il Campidoglio”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia del X Municipio.

“Hanno bocciato – prosegue Masi – tutti gli emendamenti della minoranza. Hanno respinto le richieste di coinvolgimento della parte politica del Municipio sulle priorità e quelle relative al finanziamenti per la realizzazione dei progetti su cui si sta lavorando. Per mantenere uno spirito costruttivo, in un contesto politicamente desolante, abbiamo proposto che da oggi in poi le Commissioni siano informate, a cadenza periodica, della progettazione in corso e sia consentito ai consiglieri di approfondire e conoscere nel dettaglio quanto effettuato. Commissioni che chiederemo subito. Non possiamo non evidenziare come la buccia di banana su cui scivola il Movimento Cinque Stelle sia proprio la trasparenza, quando si chiede che il Municipio sia una casa di vetro la reazione è quella che abbiamo visto”, conclude.

(Il Faro online)