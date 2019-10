Piani di zona a Fiumicino, il Comitato Spontaneo Isola Sacra chiede risposte

Fiumicino – “Dopo aver atteso con fiducia le promesse da parte di tutte le Istituzioni, il Direttivo del Comitato Spontaneo Isola Sacra, anche dopo aver ascoltato le numerose lamentele dei propri iscritti, torna ad alzare la voce sulle problematiche dei Piani di Isola Sacra e Fiumicino“. E’ quanto si legge in un comunicato, diffuso dal Comitato di Zona Isola Sacra, che punta nuovamente i riflettori su cinque punti:

Il Piano Particolareggiato B4A

Che fine ha fatto il suddetto Piano particolareggiato di Isola Sacra? Il Comune dopo anni è riuscito ad avere tutti quei pareri propedeutici, vedi parere geologico vegetazionale, parere paesaggistico e addirittura la VAS. A primavera 2018 veniva data per scontata l’approvazione imminente del Piano, a quasi 2 anni da quegli annunci tutto tace. Vorremo ricordare all’Amministrazione che a tutti quei lotti non interessati dal vincolo R4, (vedi zona di Via Val Lagarina sino al canale colatore) non può essere negato il diritto ad edificare, appunto perché il Comune per quel Piano ha in mano le approvazioni di tutti gli Enti.

Proposta di modifica Decreto 58

La famosa proposta di modifica al Decreto alluvione, presentata a maggio 2019 è stata mandata in Regione? E’ stata proposta all’Autorità di Distretto? Che cosa è stato deciso? Sarà approvata cosi come proposto dal Comune? Quando si potranno fare le osservazioni?

Potenziamento delle Idrovore di Isola Sacra

L’inverno è alle porte, le bombe d’acqua pure, anche se come sappiamo sull’Impianto Idrovore di Isola Sacra nel 2015 sono state sostituite dall’Amministrazione due pompe che risultavano essere “guaste” l’anno precedente e che sono state parte in causa della famosa alluvione di alcune zone “depresse” del Territorio, anche questa accortezza non basta ad eliminare il pericolo e quindi il vincolo. Il Comitato a tal proposito ha fatto vari incontri con gli Enti, vari accessi agli atti, vari ricorsi ai Tribunali, ma nulla è emerso. A che punto siamo visto che il Consorzio di Bonifica ha avuto da parte della Regione Lazio, anche il finanziamento della progettazione effettuata? Come Amministrazione abbiamo richiesto a Ministero e Regione i finanziamenti per la ristrutturazione e potenziamento delle Idrovore di Villa Guglielmi? Abbiamo fatto solleciti a tutti gli Enti interessati, oppure alla prossima bomba d’acqua troveremo ancora zone allagate e quindi persone in pericolo?

Ricorso Tribunale delle acque

Da sempre sappiamo che l’Amministrazione ha fatto ricorso al Tribunale delle acque tramite l’Avvocato Pellegrino, ricorso di cui sappiamo che sono state fatte 2/3 udienze, ma che esito si è avuto da suddetto ricorso?? Ha avuto un senso fare questo ricorso?

Collaudo argine

E veniamo al collaudo dell’argine costruito a Fiumara Grande, di cui a maggio sia Consiglieri che Funzionari della Regione Lazio annunciavano appunto il collaudo tecnico come già effettuato. Tutto questo a noi non risulta, ne se ne trova traccia sul sito della Regione, a che punto è il suddetto collaudo? Aldilà della spesa sostenuta dalla Regione di € 3.300.000,00 con soldi dei contribuenti e di future opere faraoniche che si annunciano in quella che oggi dovrebbe essere la Golena del fiume Tevere, a che punto siamo con la deperimetrazione dal rischio esondazione R4 per gran parte di Isola Sacra?

“Di tutte queste domande, i cittadini interessati ed iscritti al Comitato Spontaneo, vorrebbero avere delle risposte certe da parte dell’Amministrazione stessa e da tutti gli Enti preposti, i cittadini stessi non vogliono essere presi in considerazione solo a ridosso delle elezioni, delle campagne elettorali, oppure da spot di politici di qualsiasi fazione politica, non vogliono essere presi in considerazione solo quando ci sono le scadenze dei pagamenti IMU a giugno e dicembre. Il Comitato Spontaneo Isola Sacra, prosegue l’azione legale nei confronti di tutti quegli Enti che sino ad oggi hanno tenuto a rischio di morte una popolazione di circa 40 mila persone e che hanno impedito lo sviluppo del territorio”, conclude la nota diffusa dal Comitato.

