Raggi: “Mentre c’è chi straparla in piazza, io abbatto le ville dei Casamonica” – VIDEO

Roma – “Oggi siamo qui nella periferia di Roma. Qui dietro di me sorgevano otto villini costruiti abusivamente dal clan Casamonica. Ci hanno vissuto abusivamente per tanti anni. Troppi. Anni in cui i politici, di destra e sinistra, hanno voltato lo sguardo da un’altra parte. Quelle villette erano simbolo di illegalità e impunità. Io le ho abbattute”.

Lo afferma il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un video postato sulla sua pagina Facebook. Poi, un riferimento alla manifestazione della destra unita in piazza San Giovanni (leggi qui): “Mentre c’è chi in questo momento straparla e chiacchiera in piazza noi siamo qui per far vedere la nostra risposta concreta alla criminalità. Cosa realmente stiamo facendo per Roma. Fatti non chiacchiere”.

(Il Faro online)