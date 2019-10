Tarquinia, riscontri positivi per il corso “Amico del turista”

Tarquinia – Si è tenuto giovedì pomeriggio a Tarquinia, l’incontro formativo “Amico del Turista” organizzato da Arsial in collaborazione con l’Associazione Energitismo Italia. Dopo i saluti del vicesindaco Luigi Serafini di Tarquinia, è iniziata la giornata di formazione con il laboratorio di tecniche di scrittura di un post, una lezione sul mercato turistico e i social Cinesi e a concludere lo spazio dedicato a come parlare in pubblico e davanti a una telecamera.

Ogni produttore ha avuto una intervista dalla televisione partner dei laboratori, dopo l’intervento formativo di Iolanda Russo. Alla manifestazione sono stati presenti anche l’On. Alessandro Battilocchio, l’Assessore Alessandra Riccetti e l’assessore Claudia Pescatori di Civitavecchia.

Continua l’attenzione rivolta ai produttori di eccellenze locali per creare collegamenti fra l’enogastronomia di qualità e il turismo per aiutare l’economia dei piccoli borghi.

“Crediamo fortemente che i piccoli produttori di eccellenze del Lazio debbano essere aiutati a competere nel mondo imparando a comunicare per far conoscere la loro qualità e la loro storia non solo a livello nazionale ma anche internazionale” – dichiara l’Onorevole Laura Corrotti (Consigliere Regionale).

Nella degustazione sono state presentate le eccellenze dell’Etruria e del territorio di Civitavecchia, da coltivatori di olio extravergine, di vino, produttori di formaggio, produttori di miele, pastifici e allevatori di carne che hanno raccontato le loro produzioni dopo il laboratorio di formazione ‘Amico del Turista’. Una degustazione enogastronomica ben riuscita, che ha messo in risalto qualità e tradizione con la classe con cui il Comune di Tarquinia tratta tutti i suoi eventi.

Tra i produttori intervenuti: Centrale Ortofrutticola Tarquinia, Olitar SRL di Alessandro Scibilia, Horta Soc. Coop. Agricola di Stefano Girardi, Az. Fattori B&G di Antonio Fattori, Arcadia Ristorante di Daniela Coleta, Az. Agricola “La Selciatella” di Veronica Talenti, Az. Agricola “La Turchina” di Loretta Di Simone, Az. “Podere Loriana” di Loriana Ciotti, Etruria Tour SRLS di Annamaria Pirozzi, Az. Agricola “Colli della Regina” di Giulia Orecchio, Az. Agricola Ercolani Roberto, Az. “Ape Velka SSA” di Valeria Peparello.

La realizzazione della manifestazione si deve all’organizzazione puntuale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura (Arsial).