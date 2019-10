Teatro a Pomezia e Torvaianica, doppio palcoscenico per la stagione 2019/2020

Pomezia – Tutto pronto per l’avvio della stagione teatrale 2019/2020. Quest’anno gli spettacoli andranno in scena sia a Pomezia, nel teatro comunale della scuola media di via della Tecnica, che a Torvaianica, nel teatro della parrocchia Beata Vergine Immacolata. Un doppio palcoscenico che ospiterà 20 spettacoli a Pomezia e 6 a Torvaianica.

“Rafforziamo quest’anno – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – una virtuosa collaborazione con la parrocchia Beata Vergine Immacolata, che non solo mette a disposizione la propria area teatrale per gli spettacoli, ma ospiterà all’interno della chiesa il famoso musical San Michele-L’Angelo dell’Apocalisse che aprirà la stagione a Torvaianica il 7 marzo 2020. Ringrazio vivamente, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, don Andrea Conocchia per la sua disponibilità”.

Gli spettacoli, sempre gratuiti, partiranno a Pomezia venerdì 8 novembre alle 21.00 e seguiranno ogni settimana nelle serate di venerdì e nei pomeriggi di domenica (spettacoli per bambini) fino a primavera.

“Continuiamo ad offrire una stagione teatrale completamente gratuita rispondendo anche alle esigenze dei residenti di Torvaianica – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Una programmazione che vedrà alternarsi compagnie teatrali di professionisti e associazioni del territorio e che conferma ancora una volta l’attenzione della nostra Amministrazione per la crescita culturale del territorio. Stiamo lavorando affinché il teatro sia non soltanto un appuntamento atteso dalla Città, ma diventi una vera e propria istituzione culturale e formativa per la cittadinanza, e la ristrutturazione dell’ex consorzio agrario ne è la conferma”. Per consultare la stagione teatrale 2019/2020: http://www.comune.pomezia.rm.it/teatro.

