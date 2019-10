Pomezia, arriva il Convegno di Ufologia “Sono tra noi”

Pomezia – “Finalmente al filo di partenza il popolare ‘Convegno di Ufologia città di Pomezia’ che si terrà domenica 10 novembre presso l’accogliente e rinomato Simon Hotel“, si legge in comunicato diffuso dagli organizzatori.

“E’ divenuto in pochi anni il Convegno più ambito e ricercato sui motori di ricerca in Italia per la splendida organizzazione e la qualità dei relatori e per le tante sorprese e innovazioni che l’organizzatrice Francesca Bittarello propone ed apporta ad ogni edizione, tanto da destare l’interesse di televisioni nazionali e locali e tanti giornali importanti presenti ad ogni edizione. Per la prima volta nella storia del rinomato evento si svolgerà in una nuova Sala Conferenze da 500 posti“.

“Anche per questa edizione è previsto il pienone di pubblico appassionati o curiosi e organi di stampa e media che giungeranno da tutta Italia. L’ingresso per chi vorrà assistere all’evento avverrà con un contributo di € 5. La giornata si articolerà dalle 9 alle 20 con cena finale – per chi lo desidera – a 10 € con buffet illimitato, con una pausa pranzo dalle 13 alle 14 dove tutti potranno per soli 5 euro gustare il famoso panino alieno (anche vegano e vegetariano) con una bibita e un caffé. A fine serata prima della cena la consueta lotteria aliena con premi per tutti”.

“Gli ospiti relatori del convegno Ufo sono vari e molto importanti. Incredibile la presenza di Filiberto Caponi, l’italiano che negli anni ’90 ebbe un incontro ravvicinato del terzo tipo con una creatura extraterrestre e il suo caso come noto è stato negli anni al centro di depistaggi e calunnie da parte dei detrattori di questo caso ufologico, ma Caponi sarà qui presente a Pomezia, dove sarà spiegato e analizzato il suo caso reputato assolutamente veritiero. Per l’occasione, per spiegarci al meglio il Caso Caponi, oltre a lui sarà presente un super testimone dell’Ansa, Carlo Daniele, che racconterà fatti inediti e incredibile sui depistaggi avvenuti del caso Caponi. A seguire altri importanti relatori che appassioneranno tutti i presenti: sarà con noi l’ex Sottosegretario di Stato alla Difesa Generale Domenico Rossi, già deputato, che parlerà degli Ufo e le FF.AA; Pablo Ayo, ufologo famoso anche per aver curato e presentato per anni la trasmissione Mistero su Italia Uno per il settore ufologico e spesso su Rai e Mediaset, che parlerà dell’argomento di attualità sulle dichiarazioni della Us Navy; Maurizio Baiata, noto ufologo italo-americano con oltre quarantennale storia di studi, che ci parlerà della cover up ufo e tanti altri ancora. Vi aspettiamo!“.

(Il Faro online)