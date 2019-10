Ardea, in fiamme un canneto e rifiuti in Via delle acque alte

Ardea – Ieri sera un grosso incendio è scoppiato in via delle acque alte. Erano circa le ore 18:20 quando le fiamme hanno avvolto un canneto, alberi ad alto fusto, sterpaglie varie e, come al solito, purtroppo, ad andare a fuoco sono stati anche molti cumuli di rifiuti, abbandonati abusivamente tra la vegetazione.

Prontamente, sono intervenuti sul posto la Protezione civile Airone e i Vigili del Fuoco di Pomezia. Ci sono volute quasi due ore per domare le fiamme.

(IL Faro online)