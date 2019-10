Arriva la pedalata ecologica “In bici ad Ostia Antica”

Ostia – “Ancora una volta, le maggiori associazioni più rappresentative del quadrante Ostia Antica-Saline parteciperanno massicciamente con una ecologica pedalata di 10 chilometri che si svolgerà domenica 27 ottobre con partenza alle ore 9.30 dalla pista ciclabile in via del Collettore Primario (fronte market Doc) con arrivo alle ore 12.15 al Borgo di Ostia Antica sotto il Castello di Giulio II (area verde fronte ingresso Scavi Archeologici)”, si legge in una nota diffusa da Gaetano Di Staso, vice presidente del “Comitato Ostia Antica Saline“.

“Una passeggiata ecologica, organizzata dai componenti del Sentiero Pasolini, aperta a tutti, grandi e piccini e agli amici walkers. Una nuova fantastica iniziativa, completamente gratuita e senza iscrizione, che vede coinvolte, ancora una volta, in un immenso abbraccio aggregativo e sociale le maggiori realtà associative locali!”, continua Di Staso.

“Il punto di incontro per chi vuole fare la camminata a piedi sarà alla panchina a Capo due Rami ad Ostia Antica di fronte al fiume (10:30 circa) per percorre gli ultimi 4500 metri mancanti. I camminatori che sono benvenuti, se vogliono, si accoderanno al gruppo di ciclisti. Ci auguriamo un’importante partecipazione!”, conclude.

(Il Faro online)