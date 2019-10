Cerveteri, in cerca di riscatto i ragazzi della Promozione

Cerveteri – In Promozione il Cerveteri questa mattina ospita al Galli il Montefiascone ore 11.

In casa fino ad ora la truppa di Fracassa non ha mai perso una gara, dando vita a partite di un notevole spessore. La sconfitta di Bomarzo, sicuramente, ha permesso ai verde azzurri di riordinare le idee e tuffarsi all’impegno odierno con la concentrazione giusta per vincere contro i viterbesi rimanendo aggrappa al vertice della classifica.

In settimana il pareggio in Coppa Italia con il Ronciglione ha evidenziato una crescita degli undici sotto il profilo della concentrazione.

Per la Prima Categoria invece Il pensiero è rivolto per il Borgo San Martino arriva il primo vero esame, la trasferta sul campo del Duepigreco. I romani sono indicati come una delle favorite e dopo la retrocessione dello scorso anno sono in cerca di riscatto. Per i gialloneri di Rendina, due vittorie in due gare, è un momento positivo e quindi arrivano a Roma con il morale alto e la concentrazione giusta per affrontare un avversario che non regalerà nulla.

Assenza pesante sarà quella di Esposito fermato dal giudice sportivo per una giornata, ma rientrerà Alessandrini.

(Il Faro on line)