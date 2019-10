Civitavecchia, l’assessore Pescatori: “Le nostre eccellenze nel menù scolastico”

Civitavecchia – “Gli assessori Claudia Pescatori e Alessandra Riccetti, in rappresentanza del Comune di Civitavecchia – si legge in una nota diffusa dallo stesso -, hanno partecipato alla tappa tarquiniese dei laboratori di formazione ‘Amico del turista’, organizzati dall’associazione Energitismo Italia grazie all’Arsial e rivolti ai produttori e agli operatori della ristorazione di qualità”.

“Il corso, ospitato nei giorni scorsi anche dal Comune di Civitavecchia, vede protagonisti proprio i protagonisti delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. I laboratori hanno previsto una parte formativa ed una degustativa dove i produttori hanno potuto incontrare blogger, giornalisti e gli operatori del settore del food. Hanno presenziato l’on. Alessandro Battilocchio, il vicesindaco Luigi Serafini e l’assessore Martina Tosoni di Tarquinia, il presidente Arsial Antonio Rosati e la consigliera regionale on. Laura Corrotti”.

“L’Amministrazione Tedesco – ha commentato l’assessore Pescatori – è fortemente decisa a sostenere iniziative di promozione del territorio e lo sportello Amico del Turista va proprio nella direzione di una valorizzazione delle qualità. In tal senso è importante fare rete sul territorio e la presenza di nostre importanti aziende sta a testimoniarlo. In proposito, vogliamo anche sottolineare che nelle mense scolastiche di Civitavecchia, per la prima volta in questi giorni, proprio grazie a questa sinergia abbiamo potuto portare la carne dell’Università Agraria di Allumiere. Una presenza di qualità che tornerà presto nel menù dei nostri alunni”.

