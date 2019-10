Coronas: “Che fine ha fatto il Consiglio straordinario chiesto sulle case Erp di via Berlinguer a Fiumicino?”

Fiumicino – Sulla questione delle case Erp a Isolato Stazione stiamo assistendo ad un’assurda rappresentazione che si basa sull’indifferenza dell’amministrazione comunale, sull’indisponibilità a mettersi al fianco dei cittadini, sulla mancata volontà di intervenire. E intanto decide di famiglie si avvicinano sempre più al baratro”. Lo afferma un comunicato di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Fiumicino.

“Un custode giudiziario nominato dal tribunale fallimentare di Roma ha suonato alle porte degli inquilini di Via Berlinguer consegnando un decreto di sgombero firmato dal Giudice delegato. Il decreto intima la liberazione degli appartamenti. Il 20 novembre tutto diventerà esecutivo, non c’è molto tempo per intervenire.

La richiesta di consiglio straordinario è stata presentata, ma la maggioranza non ha ritenuto di convocarlo ancora, anzi non è stato nemmeno calendarizzato.

Ci chiediamo: la sorte di queste famiglie di Fiumicino interessa a qualcuno nei piani alti di via Portuense? Se non riceveremo risposta, organizzeremo una manifestazione di protesta. E saremo al fianco dei cittadini. Non è possibile abbandonarli al proprio destino, facendogli scontare colpe non loro”.