Lariano – E’ stato un gol di De Sousa a sbloccare la partita di oggi pomeriggio con la Vis Artena. In trasferta sul campo di Lariano, i ragazzi lidensi aggiungono altri tre punti alla striscia positiva di risultati e stazionano stabili in terza posizione in classifica con 17 punti.

Al 29’ del primo tempo, il giocatore biancoviola ha regalato in modo definitivo la vittoria all’Ostiamare. Un soddisfatto Scudieri, come riporta l’Ufficio Stampa dell’Ostiamare, commenta la gara vinta dai suoi per 1 a 0: “Felice per la vittoria ma soprattutto per la prova dei ragazzi su un campo ostico. È stata, a mio avviso, la gara più bella della stagione, finora, da parte dei miei ragazzi. Ringrazio i tifosi per l’affetto e la passione che mettono sempre e che hanno messo oggi, sostenendoci a Lariano fino alla fine”.

Domenica in casa, arriva il Budoni.

(Il Faro on line) (foto@Claudio Spadolini)