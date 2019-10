Ottobre rosa, anche Nettuno in campo contro il tumore al seno

Nettuno – Fino al 5 novembre prossimo sarà attiva la campagna di screening e prevenzione gratuita dei tumori al seno, al collo dell’utero e al colon retto promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con l’Andos.

Un camper per lo screening della mammella sarà a disposizione a Villa Albani per un esame gratuito per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, esteso fino a 74 anni con accesso profondo.

Lo screening del colon retto sarà eseguito in uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Le unità mobili della Asl Roma 6 saranno ubicati nella struttura sanitaria di via Aldobrandini 2 dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.