Parco nazionale del Circeo, è Antonio Ricciardi il nuovo presidente

Sabaudia e San Felice Circeo -È ufficiale: Antonio Ricciardi è il nuovo presidente del Parco nazionale del Circeo. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata la firma del decreto da parte del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Ricciardi, generale dell’Arma dei carabinieri, occuperà il posto rimasto vacante al termine del mandato di Gaetano Benedetto. La sua nomina, lo ricordiamo, è stata fortemente voluta dal M5S già ai tempi del governo della Lega, che, però, si espresse contrariamente non per ragioni di curriculum, ma, pare, per ragioni di tipo procedurale e di scarsa condivisione dei vari passaggi.

Ora dalle Commissioni di Camera e Senato è arrivato il via libera.

