Real Caffè Moka Sirs Sabaudia, debutto in campionato a Roma

Roma – Posticipo domenicale per il Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia che questa sera alle 19:00 sarà impegnata a Roma con l’Asd Roma Centro.

Il match, in programma nell’impianto capitolino San Giuda Taddeo di Largo Tacchi Venturi, è valido per la prima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie C. “Come sempre la prima giornata nasconde mille incognite, le giocatrici si sono allenate per lunghi periodi, con grande dedizione e seguite dalla professionalità dello staff tecnico, ora iniziamo a giocare per i tre punti e le cose si fanno per forza di cose più interessanti – spiega Alessandro Pozzuoli, presidente del Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia Pallavolo – difficile fare previsioni ma mi aspetto una grande concentrazione da parte delle ragazze perché sarà importante scendere in campo con la giusta determinazione e provare a vincere in tutte le circostanze”.

Ecco la rosa del Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia: Martina Altobelli, Martina Ambrosino, Claudia Aversano, Asmara Bagnato, Daniela Bonfatti, Giulia Caponi, Arianna Cappelli, Chiara Carminati, Dafne Cordella, Giulia De Prizio, Maria Sole De Santis, Sara Galfano, Erika Lisi, Alessia Massarenti, Ilaria Miatello, Elisa Napolitano, Giulia Raponi, Zoe Salvadego, Alessia Toschi, Simona Trenta, Chiara Vincenzi. Coach Daniela Casaliveri, assistant coach Gabriele Canari, preparatore atletico Elisabetta Introini, dirigenti: Antonio Colella, Mauro Danti.

(Il Faro on line)