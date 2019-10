Centrale Enel e Pmi a Civitavecchia, Federlazio incontra il sindaco Tedesco

Civitavecchia – Una delegazione di Federlazio, con a capo il Direttore Generale, Luciano Mocci, ha incontrato a Civitavecchia il Sindaco, Ernesto Tedesco. Erano presenti all’incontro i membri del Consiglio Generale dell’Associazione, Paolo Sacchetti e Massimo D’Ambrosi, nonché Marco Caranzetti, del Servizio Sindacale della Federlazio. Tema dell’incontro, un confronto operativo sulla situazione economica del territorio.

L’Associazione di Piccole e Medie Imprese nell’esprimere al Sindaco apprezzamento per l’impegno profuso fin dai primi giorni del suo insediamento nel farsi carico delle problematiche delle imprese, ha rappresentato la convinzione che le aziende di Civitavecchia debbano essere particolarmente supportate in questo momento contraddistinto soprattutto dall’incertezza dovuta alla situazione legata alla Centrale di Torrevaldaliga Nord. In questo contesto, secondo Federlazio, il Comune, mantenendo una interlocuzione privilegiata con il mondo della rappresentanza imprenditoriale, può farsi garante della salvaguardia delle aziende locali.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle opportunità riguardanti il Porto di Civitavecchia, nonché delle modalità per dare nuovo impulso e nuove opportunità di sviluppo.

“Nel corso di questo cordiale incontro abbiamo riscontrato la volontà del Sindaco Tedesco di mettere in campo azioni che possano agevolare le imprese locali, anche attraverso programmi e percorsi di sviluppo condivisi, che consentano alle imprese di confrontarsi con la situazione di crisi perdurante e con gli scenari futuri – afferma il Direttore Generale della Federlazio, Luciano Mocci -. Nel ribadire la massima collaborazione della Associazione, abbiamo sottolineato che la Federlazio, presente a Civitavecchia da quasi cinquant’anni, ha contribuito significativamente alla crescita del sistema economico del territorio e, oggi più che mai, ritiene che, data la situazione di perdurante difficoltà, è opportuno consolidare la collaborazione con le istituzioni locali per far ripartire l’economia”.

“L’Amministrazione comunale che guido è fermamente convinta che la direttrice principale lungo cui muoversi per far rinascere il territorio sia quella dell’ascolto. In tal senso, le politiche di sviluppo da mettere in pratica sia a breve scadenza per aggredire le emergenze, sia come visione futura, non possono che essere studiate e condivise con chi ogni giorno vive sul campo imprenditoriale e professionale le difficoltà del momento – commenta il sindaco Tedesco -. Il confronto con le associazioni di categoria è quindi un pilastro della nostra azione e in questo quadro ringrazio la Federlazio per aver condiviso con noi le idee e i suggerimenti che vengono dal nostro tessuto imprenditoriale: cioè dal terreno dal quale dobbiamo partire se vogliamo davvero fondare un solido rilancio economico del territorio”.

