Fiumicino, novità per la viabilità di Piazza Umberto Nobile: ecco cosa accadrà LE FOTO DEL PROGETTO

Fiumicino – La crescita del traffico veicolare dovuta all’aumento passeggeri e agli addetti aeroportuali ha determinato l’’esigenza di un riassetto generale della viabilità intorno al nodo nevralgico di piazza Umberto Nobile, crocevia di strade che portano a Ostia e Fiumicino, all’autostrada Roma-Fiumicino, all’aeroporto Leonardo Da Vinci.

Adr ha raccolto questa esigenza, e ha deciso di mettere mano alla questione, con un articolato progetto che migliorerà il flusso viario, garantirà un aumento esponenziale della sicurezza e avrà risvolti positivi anche dal punto di vista urbanistico.

Com’è adesso piazza Umberto Nobile a Fiumicino

Il progetto – che Il Faro on line presenta in anteprima assoluta – prevede la razionalizzazione delle manovre di traffico, con la realizzazione di by pass dedicati proprio alla gestione del traffico veicolare.

L’intervento sarà fatto riducendo l’impatto dell’intersezione sull’attuale piazza. L’ampiezza della rotonda, infatti, subirà un ridimensionamento, a vantaggio di nuove vie stradali in diverse direzioni. Il tutto nel rispetto assoluto del contesto territoriale.

Come sarà piazza Umberto Nobile a Fiumicino

Le piante oggi presenti saranno ripiantumate all’interno del sedime aeroportuale e sarà realizzato un progetto del verde dedicato per una nuova piantumazione.

Una vera e proprio “svolta”, si scusi il gioco di parole, per la viabilità di un quadrante percorso ogni giorno da decine di migliaia di persone.

(Il Faro on line)