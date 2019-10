Novità Anastasia Beverly Hills autunno-inverno 2019-2020

Per questo autunno-inverno 2019-2020 Anastasia Beverly Hills (leggi qui) ci tenta con nuove palette occhi, nuovi rossetti ed altri prodotti di make-up. Scopriamoli insieme.

Le palette occhi

La Jackie Aina Palette (49 euro) è una palette in edizione limitata creata in collaborazione con l’influencer Jackie Aina, e contiene un pennello compatto a due estremità, uno specchio e 14 ombretti pressati dai finish opaco e metal che possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati, la cui vasta gamma cromatica consente di creare qualsiasi look.

Alyssa Edwards Palette (49 euro) è una palette in edizione limitata creata in collaborazione con la drag queen Alyssa Edwards, contenente 14 ombretti di cui 11 opachi e 3 metal, con i quali creare look irresistibili sia per il giorno che per la sera. Racchiusa in un astuccio rosa shocking decorato con la firma di Alyssa, la palette include anche un pennello a doppia punta e un ampio specchietto.

La Norvina Pro Pigment Palette Vol. 1 (69,90 euro) è una palette artistica dalla qualità professionale composta da 25 tonalità pigmentate e audaci, racchiuse in una custodia quadrata viola arricchita da note dorate, con il logo del brand all’esterno ed uno specchio extra large all’interno.

Il primer, l’eyeliner ed il kit per le sopracciglia

Il Mini Eye Primer (17,90 euro) è un primer occhi formato viaggio dal colore chiaro e resistente all’acqua, creato per preparare la pelle all’applicazione degli ombretti e dei pigmenti pressati.



Il Liquid Liner (22 euro) è un eyeliner liquido nero dal finish opaco, resistente all’ acqua, che traccia delle linee precise grazie al suo applicatore di precisione dotato di una morbida punta in feltro.



Il Kits Brow Power Duo (29,90 euro) è un set in edizione limitata disponibile in 5 tonalità, e composto da due prodotti per riempire e definire le sopracciglia creando un effetto tridimensionale naturale.

Il fondotinta

Il Luminous Foundation (39,90 euro) è un fondotinta liquido illuminante resistente all’ acqua e dalla media coprenza, che dona un effetto luminoso e naturale all’ incarnato. E’ disponibile in 50 tonalità, e consente di correggere qualunque imperfezione grazie alla sua formula facile da miscelare e da applicare.

Il kit di rossetti

Il Mini Matte Lipstick Summer Set (24,90 euro) è un cofanetto da viaggio in edizione limitata composto da 4 rossetti stick dal finish opaco.

Lo spray fissante e l’olio corpo

Il Dewy Set (35,50 euro) è uno spray fissante al profumo di cocco e vaniglia che fissa il make-up rendendo la pelle fresca, liscia ed idratata. Si può utilizzare per preparare la pelle all’ applicazione del make-up, o nel corso della giornata per rinfrescare la pelle.



Lo Shimmer Body Oil (49 euro) è un olio leggero per il corpo al profumo di cocco e vaniglia, che lascia la pelle liscia e vellutata al tatto, illuminandola con un velo dorato scintillante. Si vaporizza l’olio sulla pelle e lo si lascia asciugare o lo si massaggia fino ad ottenere l’intensità desiderata.

