Torrino, col Vallerano arriva solo un pareggio

Roma – Al TSC il Torrino non va oltre il pareggio contro il Vallerano Futsal: doppietta per Maiali, in gol anche il capitano Massimo Preto per il 3-3 finale.

Nella 5° giornata di campionato il Torrino, dopo aver sbloccato per primo la partita, ottiene contro il Vallerano Futsal un pareggio in rimonta, e rimane imbattuto. Ora la squadra di Caiazzo, visti i risultati sugli altri campi, si ritrova al secondo posto in classifica.

Il Torrino sblocca subito il risultato con il capitano Massimo Preto, bravo ad inserirsi e a battere con il destro Colajori per l’1-0. I padroni di casa arrivano più volte dalle parti dell’estremo difensore ospite, ma sono poco incisivi sotto porta, soprattutto con Biraschi. Il Vallerano, squadra molto organizzata e di categoria, ne approfitta e, nella parte finale di tempo, in due minuti ribalta il risultato. Prima Ardone batte Corsetti per il gol del pareggio, poco dopo è Falasca a portare gli ospiti in vantaggio, sfruttando un momento di amnesia dei padroni di casa.

Nella ripresa il Torrino prende subito il pallino del gioco in mano. Dopo le occasioni capitate sui piedi di Biraschi, De Rossi e Fortini, la squadra di Caiazzo trova il gol del pareggio con Mauro Maiali, bravissimo ad insaccare in rete il 2-2. Poco dopo però arriva il nuovo vantaggio del Vallerano: direttamente da calcio di punizione con una deviazione molto fortunata, su un tiro non irresistibile realizza il gol del nuovo sorpasso. Il Torrino non si scoraggia, riprende ad attaccare con determinazione, e a tre minuti dalla fine si riporta in parità: ancora protagonista Maiali, formidabile a proteggere palla, saltare due difensori e a scaricare un destro terrificante che batte Colajori per il 3-3. Nel finale la squadra di casa prova in tutti i modi a conquistare i tre punti, senza trovare l’acuto vincente.

Con questo pareggio il Torrino sale a quota 11 punti in classifica, rimane imbattuto ma perde la testa della classifica. Sabato i ragazzi di Caiazzo faranno visita alla VigorPerconti per la 6° giornata di campionato.

Serie C1 – Girone A – 5° giornata

Torrino C5 – Vallerano Futsal 3-3 (p.t. 1-2)

Torrino C5: Corsetti, Preto (C), Fiorito, De Rossi, Biraschi, Maiali, Fortini, Baldanza, Odorisio, Legnante, Antonacci, Delfini. All. Caiazzo

Vallerano Futsal: Colajori, Ardone, Castro, Coppola, Del Giudice, Falasca, Limongiello, Marras, Massa, Pascale, Petricca, Zaccardo. All. Poleggi

Marcatori: nel p.t.Preto (T), Ardone (V), Falasca (V); nel s.t. Maiali (T), Pascale (V), Maiali (T).

Arbitri: Davide Caltabiano (Roma 2); Marco Manganiello (Aprilia)

Ufficio stampa Torrino C5