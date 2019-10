Ad Anzio torna la “Castagnata di Novembre”

Anzio – “Siamo pronti anche per l’appuntamento 2019 con la ‘Castagnata di Novembre’ – si legge in una nota diffusa dal Comitato Festeggiamenti Anzio – e siamo ad invitare tutti sabato 9 e domenica 10 novembre presso il Campo dell’Oratorio dei Santi Pio e Antonio ad Anzio a trascorrere un po’ di tempo con noi gustando caldarroste accompagnate dal vino novello in un’atmosfera familiare e allegra sapendo di fare festa e a fine benefico. Naturalmente non ci saranno solo castagne!”.

“Infatti – proseguono -, nella piena tradizione della Castagnata, oltre alle caldarroste, si potranno gustare altri piatti come la frittura di pesce, carne alla piastra, dolci fatti in casa tipici, e tanto altro. Questa festa è divenuta la festa di Anzio d’autunno, apprezzata da tanti cittadini e turisti. Ci teniamo sempre a sottolineare che non è una sagra perché Anzio non ha la tipicità delle castagne, ma una ‘Castagnata’ all’insegna del voler fare festa e creare occasione di scambio e momento di convivialità accompagnando un prodotto autunnale con le tipicità di Anzio”.

(Il Faro online)