Anzio, 13enne travolto sulle strisce pedonali da un furgone

Anzio – Mattinata di paura ad Anzio, dove un ragazzo di 13 anni è stato investito mentre attraversava via Ardeatina, al Lido dei Pini.

Secondo quanto ricostruito, il fatto è accaduto intorno alle 7.15 di questa mattina, martedì 22 ottobre 2019; il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali e un’automobile si è fermata per farlo passare.

Nella stessa direzione arrivava un furgone, un Fiorino bianco guidato da una 20enne, che invece di fermarsi ha tentato di sorpassare la vettura ferma, colpendo il 13enne che è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Il fatto è avvenuto davanti ad alcune guardie giurate di una società che opera in zona, che subito hanno chiamato il 118 e i carabinieri, prestando anche i primi soccorsi al ragazzo.

Il 13enne è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio in codice rosso, dove tuttora è in gravi condizioni. Sul posto gli uomini dell’Arma per i rilievi del caso e gli accertamenti sulla dinamica.

(Il Faro online)