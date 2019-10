Fiumicino – Pezzi di cornicione si son staccati dalla facciata dal palazzo delle case popolari in via Tago, all’Isola Sacra.

Avrebbe potuto essere una tragedia; solo per fortuna i massi non hanno colpito qualche passante sulla testa.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, chiamati dai residenti. Ed esplode la rabbia: “Siamo stanchi di vivere in queste condizioni. Per colpa di qualcuno che non paga, tutti i lavori di manutenzione sono bloccati, ma i soldi per l’affitto, per la corrente, per l’acqua li chiedono tutti i giorni”.

I vigili del fuoco hanno transennato l’area interessata dal crollo, ma non hanno il potere d’indagine né il mandato per intervenire sull’intero fabbricato. Per ora l’area (l’ennesima) è stata transennata, ma i residenti chiedono dignità e sicurezza.