Europei di Brazilian Jiu Jitsu a Ostia, Marco Lustro bronzo nella Master 1

Ostia – Il 19 e 20 ottobre 2019 presso il Pala Pellicone di Ostia Lido si è disputato il Campionato Europeo di nogi della federazione internazionale IBJJF.

Hanno preso parte a questo torneo numerosi atleti di calibro mondiale della disciplina, tra cui Paolo Myao e Michelle Nicolini. L’evento si è disputato su una due giorni ed ha visto la partecipazione di oltre 1500 atleti provenienti da tutto il mondo.

Gli atleti si sono scontrati in un torneo ad eliminazione diretta partendo dalle eliminatorie fino ad arrivare a disputare la finale. Ha preso parte alla competizione anche un atleta di Gaeta Marco Lustro il quale si è classificato terzo portando a casa una medaglia di bronzo. Gareggia per l’Accademia di Milano Milanimal una delle più prestigiose accademie a livello nazionale che nel corso degli anni si è affermata anche come una delle più forti scuole a livello europeo, arrivando a conquistare quest’anno anche un titolo mondiale.

Marco Lustro ha gareggiato nella categoria dei feather nella fascia d’età Master Prima Categoria che solitamente non è la sua. Compete nella light feather Master 2, ormai prossimo a passare nella Master 3. Tra gli over 40. Marco nonostante abbia gareggiato con atleti di 10 anni più giovani di lui e con una categoria di peso superiore si è comunque ben comportato, vincendo nettamente i quarti di finale contro un avversario giapponese per 5 a 0, accendendo in seguito alla semifinale, dove purtroppo ha dovuto cedere il passo contro un atleta britannico, già campione del mondo due anni fa.

Marco Lustro con Davide Di Lelio sono i fondatori dell’ASD Caieta Gladiatores, che nel loro primo anno di attività ha già visto l’organizzazione di un importante progetto estivo presso il Lido Risorgimento di Gaeta, con un box outdoor attrezzato di tutto punto e della prima competizione di crossfit nella città, il Gaeta Battle.

Dal 7 ottobre hanno aperto il Ludus Club presso il Centro Leonardo dove poter praticare il brazilian jiu jitsu, unica palestra che offre questa disciplina da Latina a Napoli ed inoltre si svolgono discipline quali il CrossTraining, TAD 0-13 (allenamento funzionale), lo yoga ed un corso di ginnastica per bambine presso la Palestrina in via Marina di Serapo.

(Il Faro on line) (foto@sportgaetano.it)