Karate, Mondiale Giovanile al via in Cile. Gare sicure

Santiago del Cile – Tutto è pronto per i Campionati Mondiali Cadetti, Junior e Under 21 che da domani, 23 ottobre, a domenica 27, prenderanno luogo a Santiago del Cile.

Dopo ore di tensione, dal Cile arriva la certezza che la competizione prenderà luogo e che gli azzurri convocati, insieme ai tecnici accompagnatori, si trovano in un luogo sicuro e lontano dalla protesta popolare che il presidente del Governo Pinera sta cercando di reprimere col pugno duro.

La Fijlkam, in stretto contatto sia con la World Karate Federation che con l’Ambasciata italiana in Cile, ha ricevuto la comunicazione che il luogo di gara, gli alloggi degli azzurri e il tragitto per il palazzetto sono sicuri. La Federazione mondiale poi, per risolvere il problema del coprifuoco, ha modificato i programmi di gara in modo da terminare nelle giuste tempistiche e assicurare il rientro sicuro degli atleti nei rispettivi alberghi.

Sono 11 gli azzurrini convocati per la rassegna iridata. Cadetti: Sonia Inzoli (kata); Junior: Asia Agus (-48 kg), Daniele De Vivo (-68 kg), Carmine Luciano (-55 kg), Sara Soldano (kata), Alessio Ghinami (kata); Under 21: Carola Casale (kata), Nicole Murabito (-50 kg), Veronica Brunori (-55 kg), Alessandra Mangiacapra (-61 kg), Rosario Ruggiero (-67 kg). Ad accompagnarli i coach azzurri Vincenzo Figuccio e Claudio Guazzaroni, che seguiranno la squadra Under21, Tiziana Costa e Gennaro Talarico, che affiancheranno invece i ragazzi cadetti/junior.

Il programma

Mercoledì

Kata maschile e femminile Cadetti/Junior/Under 21

Kumite cadetti maschile -52, -57, -63, -70, +70 kg

Giovedì

Kumite Junior maschile e femminile -47, -54, +54; -55, -61, -68, -76, +76 kg

Venerdì

Kumite Junior femminile -58, -53, -59, + 59 kg

Kumite Under 21 maschile e femminile -60, -67, -75, -84, +84 kg; -50, -55, -61, -68, +68 kg

Sabato

Finali Cadetti e Junior

Domenica

Finali Under 21 e Kata Team Cadetti/Junior

(Il Faro on line) (foto@fijlkam)