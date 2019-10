La nave “Stromboli” e la sosta operativa nel porto di Gaeta

Gaeta – Si è conclusa nel fine settimana appena trascorso la sosta operativa della Nave della Marina Militare Italiana “Stromboli” all’interno della Base Nato del porto di Gaeta.

L’Unità, dotata di 6 stazioni di rifornimento navali, è in grado di rifornire sia altre navi in mare, utilizzando anche elicotteri, sia basi portuali trasportando carburante e carichi solidi.

Durante la breve sosta a Gaeta, oltre alle consuete attività di carattere operativo di bordo, non è mancata una parentesi di carattere istituzionale, con la visita a bordo dell’Unità navale delle Autorità locali.

Il Comandante di Nave Stromboli, Capitano di Fregata Fabrizio Zuppante, ha infatti ricevuto l’assessore ai Trasporti del Comune di Gaeta Felice D’Argenzio – in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale – il Comandante della Capitaneria di porto di Gaeta (CP) Federico Giorgi e altri rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di Polizia locali.

Si è trattato di un incontro cordiale e proficuo, durante il quale il Comandante Zuppante, nel ringraziare innanzitutto la Città di Gaeta e i colleghi per l’ospitalità ricevuta, ha altresì evidenziato la centralità di questi momenti condivisi per confermare l’importanza della sinergia tra la Marina Militare e le Istituzioni del territorio, base necessaria per future collaborazioni ed iniziative anche a favore della collettività.

L’Assessore D’Argenzio, nell’esprimere il proprio apprezzamento per le molteplici attività svolte dalla Marina Militare in Italia ed all’Estero, ha rinnovato al Comandante Zuppante la vicinanza dell’Amministrazione Comunale, auspicando al più presto un nuovo scalo di Nave Stromboli nelle acque del Golfo di Gaeta.

