Roma, auto si ribalta vicino alla Farnesina: quattro feriti tra cui due bimbi

Roma – Incidente da brividi nella Capitale. E’ successo intorno alle 16,40 all’incrocio tra via dei Robilant e viale Antonino San Giuliano nei pressi della Farnesina. A seguito dell’urto una Citroen C3, guidata da una 49enne con due bambini di 9 e 11 anni, seduti sul sedile posteriore si è ribaltata, mentre l’altra auto, una Dacia Sandero, è finita contro un cippo marmoreo commemorativo, che è stato divelto.

Feriti la donna e i piccoli sull’auto ribaltata, trasportati all’ospedale Gemelli (la conducente in codice rosso, i bambini sono ora in codice giallo), ma non sono in pericolo di vita. Grave anche l’uomo di 46 anni alla guida della Dacia, portato all’ospedale Santo Spirito anche lui in codice rosso. Sul posto intervenute le pattuglie del Gruppo XV Cassia per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

(Il Faro online)