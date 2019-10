L'appuntamento

Al Teatro Brancaccio di Roma “Aladin, il musical geniale”

Dai creatori di “Rapunzel il musical” e “La Regina di ghiaccio il musical” va in scena dal 2 ottobre al 1 dicembre 2019 al teatro Brancaccio di Roma Aladin il musical geniale , ideato e diretto da Maurizio Colombi e prodotto da Alessandro Longobardi per Officine del teatro italiano in collaborazione con Viola Produzioni

Più informazioni su aladin

aladin musical

musical teatro brancaccio









Roma – Solo alcuni elementi sono stati ripristinati da Maurizio Colombi dalla versione originale di “Le mille e una notte”, inserendo il genio dell’anello Nello (Sergio Friscia) allegro e divertente affiancato dal più imponente Genio della lampada (Umberto Noto). Le altre scene iconiche di questa storia ci sono tutte dalle traversate nel deserto per raggiungere la grotta della lampada alle scene tra le baracche del mercato e il palazzo del sultano. Infatti il musical mantiene l’ambientazione orientale del capolavoro cinematografico e i principali personaggi di cui Aladino ( interpretato dal giovane Leonardo Cecchi) e Jasmine (Emanuela Rei), continuando con il sultano (interpretato dall’austero Daniele Derogatis) e Jafar (Maurizio Semeraro), ma per il resto viene rielaborato sia il testo che la trama dato che i geni della nuova versione sono due. Il ladruncolo Aladin si rivela fin dalle prime battute per la sua bontà di cuore, mentre Jasmine principessa vissuta sempre nel castello, appena messo lo sguardo fuori sul mondo esprimerà un forte desiderio di indipendenza ed emancipazione. Novità che sorprende ed incanta il pubblico in sala è la scenografia che si avvale di proiezioni grazie ad uno schermo semitrasparente, che crea effetti illusionistici ricreando il mondo hollywoodiano; coinvolgente la corsa che Aladin riesce a fare su un apparentemente fragile ponte di legno che appare sopra la platea e che tiene tutti gli spettatori con il fiato sospeso. Nel gran finale anche il commovente volo sul tappeto dei due innamorati incanta la platea per gli effetti della scenografia e i costumi variopinti di Francesca Grossi diventano parte integrante dello spettacolo , un Broadway all’italiana con scenografie all’avanguardia e canzoni partenopee che hanno fatto il giro del mondo conosciute dai più piccoli, consigliato per tutte le età dai 3 ai 103 anni. (Il Faro online)