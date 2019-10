Anzio – Si è svolta lunedì mattina, nella Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, alla presenza del sindaco di Anzio, Candido De Angelis, dell’assessore al patrimonio, Eugenio Ruggiero e di altri rappresentanti dell’Amministrazione, la presentazione della squadra dell’Anzio Pallanuoto che, nella stagione 2019-2020, disputerà il campionato nazionale di serie A2.

“Abbiamo allestito una squadra competitiva, che ha assunto il nome Anzio Waterpolis, con il giusto mix tra pallanuotisti giovani ed esperti campioni – ha affermato il presidente, Francesco Damiani, che ha voluto nella rosa che disputerà il campionato anche diversi giovani anziati -. E’ un onore presentare questa stagione agonistica nella massima assise cittadina”.

“In bocca al lupo a questi ragazzi, – afferma il Sindaco – alla direzione tecnica ed al presidente Damiani, che ringrazio per aver investito risorse nella pallanuoto e su questa squadra, con il glorioso nome Anzio. Sarò in piscina per tifare Anzio, con l’obiettivo della serie A1 e di vedere, presto, un pallanuotista anziate con la calottina azzurra della nazionale”.

(Il Faro on line)