Ardea – Quanto emerso dall’ultima commissione dei Consorzi di Ardea, tenutasi in parte in data 17/10/2019 con inizio alle ore 17.30 presso l’aula consiliare Sandro Pertini e in parte, lo stesso giorno presso gli uffici Comunali alla Rocca, riguarda una proposta da presentare in Consiglio Comunale riguardo la condizione del Consorzio Lupetta.

Erano presenti in prima persona in commissione, i Commissari Maurice Montesi, Alfredo Cugini, Massimiliano Giordani, Raffaella Neocliti, Alessandro Mari e, in rappresentanza di Edelvais Ludovici, Franco Marcucci.

Dopo decine di anni che si attende una regolarizzazione, potrebbe essere arrivato il momento per Ardea, di trovare un “accordo” tra Comune ed Enti Consortili al fine di stabilire, una volta per tutte, regole che possano soddisfare le esigenze dei cittadini, quelle del Comune e dei Consorzi stessi.

(IL Faro online)