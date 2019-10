Ardea, sicurezza: Installazione di nuove telecamere per sorvegliare la città

Ardea – “La giunta comunale ha approvato il progetto per l’installazione di nuove telecamere sul territorio di Ardea che permetterà di rispondere alla maggiore richiesta di sicurezza dei nostri cittadini.

Il progetto prevede l’installazione di varchi di controllo nei punti di accesso alla città e di punti di videosorveglianza in zone che sono state identificate con la collaborazione della Polizia Locale.

Nello specifico il sistema di videosorveglianza sarà finalizzato a:

1. prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è

in grado di esercitare;

2. sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;

3. favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire e coordinando in modo efficiente gli interventi delle forze dell’ordine;

4. rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Il sistema di sicurezza integrata avrà uno sviluppo scalare sulla base delle necessità che emergeranno nel corso del tempo.

L’archivio dei dati registrati costituirà, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito dalla legge, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente a procedere in caso sia stato commesso un reato.”

Lo dichiara il M5S in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social di Facebook

(IL Faro online)