"Città della cultura del Lazio 2020", tra i candidati anche il 'Golfo delle bellezze'

Formia, Gaeta e Minturno – Formia capofila, con i comuni rispettivamente di Gaeta e Minturno e con il coinvolgimento del Parco Regionale “Riviera di Ulisse”, condividono l’orgoglio di sorgere in uno dei Golfi più belli d’Italia che, alle bellezze paesaggistiche, uniscono una storia millenaria che ha lasciato il segno in un patrimonio storico culturale di valore immenso, da tutelare e promuovere.

Un grande libro di storia le cui pagine, sfogliate con cura, offrono mille spunti per confermare che è dal territorio, dalla sua storia, che bisogna partire perché tutto ciò diventi volano di un turismo che, quantitativamente e qualitativamente, possa indicare le città Perle del Golfo idonee a fregiarsi del titolo di Città della Cultura del Lazio 2020.

È con questo spirito che si è lavorato alla stesura di un progetto unico – dal titolo “Il Golfo delle bellezze: un Museo a cielo aperto” per partecipare al bando regionale che avrà due direttrici fondamentali la cultura e l’innovazione.

Riprendendo gli obiettivi specifici contenuti nel bando, Formia, con i due comuni partner, Gaeta e Minturno, vuole così: stimolare le città a considerare lo sviluppo culturale quale elemento essenziale della crescita economica e della coesione sociale; valorizzare i beni culturali e paesaggistici utilizzando la tecnologia di frontiera, come ad esempio tecniche innovative di digitalizzazione e gamification dei complessi monumentali, per puntare al coinvolgimento di nuovi target sempre più giovani; promuovere lo sviluppo di imprenditoria nel settore culturale e creativo grazie alla collaborazione in essere, in particolare con la Convenzione Quadro siglata lo scorso anno, tra l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e il Comune di Formia; migliorare l’offerta culturale; incrementare i servizi rivolti ai turisti; favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana e dei territori; promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica.

(Il Faro on line)