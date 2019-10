Civitavecchia, Federbalneari incontra la Guardia Costiera

Civitavecchia – Il Presidente di Federbalneari Lazio Marco Maurelli ha incontrato il Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Vincenzo Leone, per fare il punto della situazione e fissare i prossimi obiettivi da perseguire. Dall’incontro, che il Presidente Maurelli ha definito “molto costruttivo” sono emersi alcuni importanti punti di confronto tra la Federazione e la Direzione Marittima del Lazio, da sviluppare con il coinvolgimento dei Comuni dei territori.

Tra le azioni da realizzare ci sono: la sistemazione e verifica preventiva delle azioni sul demanio in relazione ad ampliamenti di arenile non ancora definiti e regolamentati; la verifica preventiva e la condivisione delle criticità presenti sulle concessioni demaniali con il coinvolgimento dei comandanti delle delegazioni di spiaggia; gli approfondimenti tecnici sull’applicazione della destagionalizzazione delle strutture amovibili.

Proprio in merito a questo ultimo punto, Federbalneari Lazio, inoltre, ha chiesto ed ottenuto dal direttore Leone di poter condividere una serie di incontri sul territorio con i Comuni per verificare che vi sia una unica indicazione sulle coste del Lazio. La Federazione si è impegnata, quindi, a preparare una nota esplicativa sia sull’applicazione della destagionalizzazione per le strutture amovibili e sia sull’applicazione della legge 145/2018, riguardante la variazione della durata dei titoli di concessione demaniale che sarà inoltrata ai comuni costieri ed alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

“Dopo l’importante successo dell’incontro tecnico della scorsa settimana con i Comuni del Litorale sull’applicazione della legge 145\2018, da cui è nato un tavolo di confronto permanente, – dichiara Marco Maurelli – Federbalneari continua a svolgere un ruolo di raccordo tra le associazioni del territorio e le Istituzioni. Quello di oggi con la Direzione Marittima del Lazio è stato solo il primo di una serie di incontri congiunti in cui coinvolgeremo i Comuni costieri. Voglio ringraziare il Capitano di Vascello Vincenzo Leone per la disponibilità, sono certo che faremo un grande lavoro insieme”.

