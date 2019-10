Dalla Regione Lazio 20 milioni per il sostegno all’affitto

Roma – “Nella giornata di ieri, 22 ottobre 2019, la Regione Lazio ha approvato una delibera di giunta con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il sostegno all’affitto“, si legge in una nota diffusa da Unione Inquilini.

“Questi fondi provengono da un fallimento come quello della legge per la morosità incolpevole che ha visto moltissimi dei comuni, non solo laziali, incapaci di usufruire dei fondi messi a disposizioni dal Ministero delle Infrastrutture, attraverso le regioni, che a loro volta a seguito di bandi comunali ad hoc usufruivano di aiuti per le famiglie sotto sfratto in modo da garantire un passaggio casa a casa, ma la ristrettezza dei vincoli predisposti dai bandi comunali ha fatto sì che pochissime famiglie avessero accesso a questo beneficio, restituendo così di fatto i fondi alle regioni”, spiegano.

“Dal 2015, passati i 5 anni, la Regione ha avuto l’opportunità di reimpiegare questi fondi, altrimenti inutilizzati, in altre forme di aiuto e non si è fatta scappare l’occasione. Ora la parola passa ai comuni, che per beneficiare del fondo devono predisporre un bando entro il 31 dicembre 2019 con scadenza 30 aprile 2020 in modo da fornire una graduatoria alla Regione, che frazionerà il fondo a tutti i comuni laziali. Unione Inquilini, come sempre, monitorerà il lavoro delle amministrazioni locali per far sì che, vista la situazione del disagio abitativo esteso a tutti i territori, ogni forma di aiuto arrivi effettivamente alle famiglie evitando così di lasciare soldi pubblici inutilizzati a causa della burocrazia, che già poche risorse impiega per le politiche abitative. Tra i requisiti richiesti: redditi che non superino i 14.000€ di Isee con un incidenza del canone di affitto superiore al 24%”, concludono.

(Il Faro online)