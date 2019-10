Dalla Regione sei milioni di euro per l’adeguamento sismico

Roma – Il Consiglio regionale ha stanziato 6 milioni di euro di fondi – che verranno erogati in due anni – per l’adeguamento sismico dei Comuni del Lazio più a rischio. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Sergio Pirozzi, che dichiara di “aver voluto fortemente questa legge”. I residenti nella zona sismica 1 in abitazioni costruite prima del 1996 potranno quindi presentare la domanda per accedere ai fondi entro 90 giorni.

“In soli 18 mesi – spiega Pirozzi -, questa legge, approvata all’unanimità, ci porta allo straordinario risultato di poter iniziare a mettere in sicurezza le abitazioni delle aree a maggior rischio sismico. Prima di questa mia iniziativa, nessuno in Italia aveva investito sulla prevenzione strutturale delle catastrofi naturali. Un modello di buona politica – conclude -, che favorisce allo stesso tempo la sicurezza e l’economia, da esportare fuori dai confini regionali e nazionali”.

(Il Faro online)