Festa del Cinema di Roma, a Maurizio Martinelli lo Special Award Sociale

Roma – Lo Special Award Sociale della XVII edizione di Roma Videoclip è stato conferito, nella cornice della Festa del Cinema di Roma, a Maurizio Martinelli, direttore di Radio Italia Anni ’60, per il videoclip “Anima a brandelli”, con la regia di Fabio Sidoti e Michele Vitiello.

“Questo videoclip – racconta Martinelli – è il risultato di una ricerca che fonda le sue radici nell’idea che possa esistere una scuola nuova: in cui ogni studente si formi, ma allo stesso tempo racconti la propria esperienza di vita, attraverso la magia delle arti. Nasce così l’idea, per questo videoclip, di attingere direttamente allo straordinario serbatoio che sono i laboratori diretti da Fabio Sidoti; immagini tratte dai cortometraggi realizzati nell’ambito della scuola: in particolare gli istituti comprensivi di Roma in cui lo stesso Fabio ha attivato, da tempo, vere e proprie fucine cinematografiche”.

“Ascoltando il mio brano inedito – continua Martinelli -, Michele Vitello e Niccolò Carosi hanno pensato di associare la canzone a questa miscellanea di veri e propri corti; come in uno psicodramma, gli studenti diventano attori delle loro stesse paure. Un NO al bullismo chiaro e definito, secondo il linguaggio stesso dei ragazzi, che sono le prime vittime, ma anche i primi carnefici di questo fenomeno.

Al di là del chiasso mediatico che ruota intorno alla parola “bullismo”, questo video non vuole trasmettere alcun messaggio moralizzante, ma semmai rappresentare una viva realtà“.

Roma Videoclip è la più importante kermesse nazionale, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, dedicata al settore della musica e del cinema. Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori, live film concerto, produzioni e serie web.

(Il Faro online)