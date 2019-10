Fondi, al via i lavori in via Ponte Gagliardo

Fondi – L’assessore ai Lavori Pubblici Onorato Di Manno informa che giovedì 24 ottobre prossimo avrà inizio un intervento di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale dell’ultimo tratto di via Ponte Gagliardo, in prossimità dell’incrocio con le vie Sant’Oliva, Torricella e Colle Troiano.

“L’intervento – precisa l’assessore Di Manno – si è reso necessario al fine di riqualificare e mettere in sicurezza un’area, posta in posizione centrale nella Contrada di San Magno, che risulta essere fulcro fondamentale per la comunità che vi risiede, in quanto, in essa, sono presenti la maggior parte delle attività commerciali e dei servizi erogati e fruiti dalla comunità stessa e che registrano notevoli disagi per la ristrettezza della carreggiata e le cattive condizioni del manto stradale tali da non garantire la sicurezza degli utenti, l’assenza di parcheggi pubblici e un inadeguato impianto di pubblica illuminazione.”

I lavori, finanziati con i fondi di cui al D.L. 34 del 30 aprile 2019 (cd. decreto crescita) per un importo di circa 120.000 Euro, consistono in: tombinamento del fosso esistente sul lato sinistro della strada, rispetto al senso di marcia, in direzione San Magno; sistemazione e nuova realizzazione di caditoie per lo smaltimento delle acque piovane; sostituzione e spostamento dei pali della pubblica illuminazione che creano interferenza; eliminazione degli attuali impianti telefonici aerei mediante la realizzazione dei sottoservizi e spostamento degli impianti elettrici; rifacimento di alcuni accessi esistenti; rimozione e ricollocamento di chiusini o griglie; posa in opera di cigli per realizzazione di aiuole; rifacimento del manto stradale per una lunghezza di circa 350 metri; realizzazione di un percorso pedonale, mediante segnaletica orizzontale e verticale, sul lato sinistro della strada rispetto al senso di marcia in direzione San Magno; realizzazione di parcheggi, mediante segnaletica orizzontale e verticale, sul lato destro della strada rispetto al senso di marcia in direzione San Magno.

(Il Faro on line)