Il fascino del Circeo colpisce ancora: San Felice set di “Medical report”

San Felice Circeo – Passa il tempo, ma il fascino del Circeo resta immutabile, una bellezza destinata non solo a non tramontare, ma ad attrarre a sé sempre più esponenti della “Settima arte.”

A San Felice Circeo, piccolo Borgo sospeso tra storia e leggenda, infatti, sono tornate le luci della ribalta: proprio in questi giorni la Lux Video sta girando “Medical report”, una nuova serie tv che presto vedremo in onda su Rai1, che vede alla regia Ciro Visco – già regista de “I Cesaroni” e di “Gomorra” – e nel cast, tra gli altri, Silvia Mazzieri e Pierpaolo Spollon.

Non solo. L’incredibile scenario del Circeo farà da sfondo anche al remake della fortunata serie norvegese, “Skam Italia”, prodotta dalla Cross Productions per TimVision.

Per Rino Piccolo, direttore della Film Commission Latina, questo è, però, solo l’inizio di un grande filone che ha preso piede nel circuito audiovisivo nazionale. E spiega: “Le grandi produzioni amano gli scenari della

provincia, grazie anche alla vicinanza con il centro romano, all’opportunità di costi competitivi degli studi della Film Commission e delle bellezze paesaggistiche che si prestano a trasformazioni quasi inimmaginabili. Come la Latina di Checco Zalone che, pochi giorni fa, è diventata Libia per le riprese di “Tolo Tolo”.

E ancora, a fronte di sempre più numerose richieste, la Film Commission Latina ha annunciato che “sarà proposto un protocollo d’intesa alle società storiche del cinema italiano: Cinetecnica e Panalight.”

(Il Faro on line)