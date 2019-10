Il Micro-Foam Cleanser di FOREO per la detersione viso

Per prenderci cura della nostra pelle nel modo giusto è opportuno detergerla sia la mattina, eliminando le tracce di sebo in eccesso prodotto durante la notte, e sia la sera per eliminare il make-up, il sudore e lo smog con cui siamo venuti a contatto per tutto il giorno. Pertanto detergendo il viso circa due volte al giorno, è importante utilizzare un prodotto efficace ma delicato allo stesso tempo, che pulisca in profondità la pelle senza aggredirla. A tal proposito FOREO (leggi qui) ha introdotto sul mercato un leggerissimo detergente perfetto per rispondere alle nostre esigenze, e per essere utilizzato insieme ai device per la pulizia del viso facenti parte della linea LUNA (leggi qui), il Micro-Foam Cleanser. Si tratta di un detergente cremoso che a contatto con l’acqua si trasforma in piccole bolle che sollevano le impurità dai pori per purificare in profondità e delicatamente l’epidermide. Questo prodotto cruelty free e vegan, risulta privo di siliconi, disodio EDTA, oli minerali, solfati, fenossietanolo e profumazioni artificiali, è dermatologicamente testato ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Al suo interno sono contenuti ingredienti pregiati quali l’ estratto di portulaca oleracea, l’ estratto di semi di salvia hispanica, l’ estratto di centella asiatica, l’ estratto di houttuynia cordata, amminoacidi e la Vitamina E, che svolgono un’azione rimpolpante ed aiutano a trattenere l’idratazione, rendendo la pelle morbida e lenita. Il Micro-Foam Cleanser, per la sua efficacia e delicatezza, si configura come un detergente perfetto per essere utilizzato sia la mattina che la sera, insieme ad uno dei dispositivi LUNA (leggi qui) per sfruttarne a fondo i benefici apportati dalle pulsazioni T-Sonic di cui sono dotati.

Come si utilizza

Una volta applicata una piccola quantità di prodotto sulla pelle umida, si aziona uno dei dispositivi LUNA bagnato e lo si massaggia delicatamente sulla pelle. Terminato l’utilizzo del device lo si spegne e si risciacquano viso e dispositivo, e si avvertirà la sensazione di una pelle morbida ed elastica perché la formulazione del detergente è delicata e non abrasiva, e rimuove lo sporco mantenendo il giusto livello di idratazione dell’epidermide.

Il Micro-Foam Cleanser è confezionato in modo consapevole per essere il più possibile ecologico, per cui il prodotto è contenuto in un tubo completamente riciclabile e non include ulteriori imballaggi inutili. Il detergente, disponibile nelle dimensioni da 100 ml (44,90 euro) e da 20 ml (9,90 euro), perfetta da portare con sé in viaggio, è reperibile sul sito www.foreo.com/it

(Il Faro Online)